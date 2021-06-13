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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Рязанец проехал в халате на самокате по залитой дождём дороге

7info
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В Рязани сняли на видео молодого человека в халате, едущего по затопленной после дождя дороге на электросамокате. Запись появилась в инстаграме. 

– Этот народ не победить, – написала автор поста. 

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