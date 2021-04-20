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Вторник, 20 апреля, 2021
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Рязанец одержал победу на всероссийском турнире по кикбоксингу

Валерия Мединская
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Рязанец Владислав Власенко стал обладателем пояса всемирной серии профессиональных турниров по кикбоксингу GPRO. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Соревнования прошли в Подольске 17 апреля. За выход в финал боролись 16 лучших спортсменов. Владислав Власенко уверенно прошел отборочный турнир.

В первом поединке рязанский кикбоксер победил более опытного спортсмена из Украины, а в финальном бою одержал победу над соперником из Волгограда, завоевав первое место.

Занимается спортсмен в СШ «Золотые купола» под руководством Заслуженных тренеров России Юрия Храмова и Алексея Земскова.

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