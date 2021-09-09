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Четверг, 9 сентября, 2021
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Рязанец хранил дома антикварный обрез винтовки Мосина

7info
Рязанец хранил дома антикварный обрез винтовки Мосина
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=309983

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Житель села Можары Сараевского района незаконно хранил винтовку Мосина образца 1891 года. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

24-летний мужчина держал дома обрез винтовки, его увидел знакомый, рассказал своему знакомому, тот другому. Так информация дошла до правоохранителей.

Полицейские отдали антикварное оружие на экспертизу, специалисты установили, что винтовка Мосина калибра 7,62 мм образца 1891 года пригодна для стрельбы.

Владелец обреза рассказал, что нашёл его в лесу и сохранил из любви к старому оружию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ.

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