Рязанцы жалуются на плохую работу автобусного маршрута

В Рязани выросло число жалоб на плохую работу автобусов маршрута №13, сообщили в общественном совете при управлении транспорта.
Рязанцы жалуются на увеличении интервалов, несоблюдении расписания. Недовольны жители Божаткова, Храпова, Михайловского шоссе.
Люди предложили варианты решения проблемы.
1. Скорректировать расписание автобуса №13, не уменьшая количество машин в часы-пик.
2. Возобновить движение по маршруту №57М3 автобусов среднего класса, в количестве 2-3 машин.
3. Перенаправить существующий маршрут, продлив до посёлка Божатково.