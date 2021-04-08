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Четверг, 8 апреля, 2021
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Рязанцы жалуются на плохую работу автобусного маршрута

7info

В Рязани выросло число жалоб на плохую работу автобусов маршрута №13, сообщили в общественном совете при управлении транспорта.

Рязанцы жалуются на увеличении интервалов, несоблюдении расписания. Недовольны жители Божаткова, Храпова, Михайловского шоссе.

Люди предложили варианты решения проблемы.

1. Скорректировать расписание автобуса №13, не уменьшая количество машин в часы-пик.

2. Возобновить движение по маршруту №57М3 автобусов среднего класса, в количестве 2-3 машин.

3. Перенаправить существующий маршрут, продлив до посёлка Божатково.

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