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Воскресенье, 9 мая, 2021
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Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы на Красной площади

7info
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В воскресенье, 9 мая, на площади Победы в Рязани прошла торжественная встреча курсантов Рязанского десантного училища, принимавших участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Со словами приветствия к участникам парада обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов:

–Мы гордимся, что именно в рязанском военном вузе – легендарном училище ВДВ – готовят профессионалов высочайшего класса для защиты нашей родины. Уверен, что вы станете достойными наследниками славы воинов Великой Отечественной войны, продолжите славные традиции наших героических предков, освободивших родину и весь мир от фашизма. Пусть их доблесть, мужество, беспримерный патриотизм всегда будут для вас примером. Храните память о защитниках своей страны, приумножайте военную славу родины. Успехов вам в службе Отечеству, здоровья и мирного неба. С Днем Великой Победы!

В честь Дня Победы Николай Любимов подарил училищу ВДВ икону. Участники парада были награждены памятными медалями.

После торжественной церемонии участники парада прошлись строем по площади Победы и спели для рязанцев песни военных лет. Продолжился концерт выступлением ансамбля «Крылатая пехота».

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