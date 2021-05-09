Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы на Красной площади

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В воскресенье, 9 мая, на площади Победы в Рязани прошла торжественная встреча курсантов Рязанского десантного училища, принимавших участие в параде Победы на Красной площади в Москве.
Со словами приветствия к участникам парада обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов:
В честь Дня Победы Николай Любимов подарил училищу ВДВ икону. Участники парада были награждены памятными медалями.
После торжественной церемонии участники парада прошлись строем по площади Победы и спели для рязанцев песни военных лет. Продолжился концерт выступлением ансамбля «Крылатая пехота».