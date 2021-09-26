Рязанцы увидели мюзикл «Маугли» в постановке Брянского театра драмы

В Рязани продолжаются гастроли Брянского театра драмы имени А.К Толстого. В субботу, 25 сентября, на сцене Рязанского театра драмы был представлен спектакль для детей «Маугли».

История «человеческого детеныша» – первый мюзикл, поставленный в Брянском театре драмы. Определить единый музыкальный стиль, в котором создан этот спектакль, невозможно. Здесь и джаз, и блюз, и рэп, и рок-н-ролл. Такое смешение жанров делает постановку интересной для зрителей разного возраста и разных музыкальных предпочтений. Стоит отметить, что все партии в мюзикле исполняются вживую.

Эффектные костюмы и впечатляющие декорации на два часа перенесли рязанцев в настоящие джунгли и познакомили детей с Маугли, Багирой, Балу, Акелой и другими героями рассказов Редьярда Киплинга. Да и взрослые с удовольствием снова пережили эту знакомую с детства историю.

Мюзикл «Маугли» артисты Брянского театра драмы покажут в Рязани ещё раз в воскресенье, 26 сентября.

Фотограф Евгения Сосулина