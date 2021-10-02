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Суббота, 2 октября, 2021
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Рязанцы требуют закрыть бордель с темнокожими девушками на Вокзальной

Александр Ильин
Рязанцы требуют закрыть бордель с темнокожими девушками на Вокзальной

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Рязанцы пожаловались на бордель в центре города, в котором работают девушки из стран Африки. Запись об этом опубликована в сообществе ВКонтакте «Народный контроль | Рязань». 

Как пишет автор поста, заведение работает в доме №85 на улице Вокзальной с 2020 года. 

«Контингент, который их посещает — это чаще всего кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья. У жильцов случаются настоящие приключения. То туалет устроят в подъезде, то вымогают деньги у кого-нибудь из жильцов, то разбрызгивают перцовый баллончик, устраивая между собой разборки», — рассказывает автор.

Этим летом, как говорится в опубликованной записи, работницы борделя начали заниматься грабежом посетителей. Дебоширят и сами клиенты. Так, один из них напал с ножом на одного из жильцов дома. Уточняется, что жалобы в полицию не помогают.

«Неделю назад приходил участковый, посмеялся и сказал, что кроме как выписыванием штрафа, больше ничем помочь не может», — пишет автор.

Жильцы дома требуют от властей города и правоохранителей принять соответствующие меры. 

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