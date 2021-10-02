Рязанцы требуют закрыть бордель с темнокожими девушками на Вокзальной

Рязанцы пожаловались на бордель в центре города, в котором работают девушки из стран Африки. Запись об этом опубликована в сообществе ВКонтакте «Народный контроль | Рязань».
Как пишет автор поста, заведение работает в доме №85 на улице Вокзальной с 2020 года.
Этим летом, как говорится в опубликованной записи, работницы борделя начали заниматься грабежом посетителей. Дебоширят и сами клиенты. Так, один из них напал с ножом на одного из жильцов дома. Уточняется, что жалобы в полицию не помогают.
Жильцы дома требуют от властей города и правоохранителей принять соответствующие меры.