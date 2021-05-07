Рязанцы смогут поздравить близких с Днем Победы с помощью бесплатной открытки

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Почта России предлагает рязанцам поздравить близких с праздником Великой победы 8, 9 и 10 мая каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку ко Дню Победы.

Для этого нужно перейти на сайт. Это специальный проект компании, посвященный работе Почты во время Великой отечественной войны. При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст.

Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.