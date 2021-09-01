Рязанцы раскрасили стены библиотеки в Дашково-Песочне

В среду, 1 сентября, рязанцы помогли раскрасить стены библиотеки в Дашково-Песочне в рамках акции «Приложи свою руку».
Сотрудники библиотеки-филиала №12 были рады приветствовать волонтеров, жителей микрорайона и неравнодушных рязанцев. Именно они помогли сделать здание ярче.
На мероприятии все желающие смогли прочитать стихи. Также руководство учреждения поделилось планами по его развитию.
Взять кисть и раскрасить стены мог любой желающий. Рязанцам раздали сувенирные фартуки с разноцветными ладошками. В знак того, что они приложили свою руку к большому общему делу.