Рязанцы раскрасили стены библиотеки в Дашково-Песочне

В среду, 1 сентября, рязанцы помогли раскрасить стены библиотеки в Дашково-Песочне в рамках акции «Приложи свою руку».

Сотрудники библиотеки-филиала №12 были рады приветствовать волонтеров, жителей микрорайона и неравнодушных рязанцев. Именно они помогли сделать здание ярче.

На мероприятии все желающие смогли прочитать стихи. Также руководство учреждения поделилось планами по его развитию.

Скоро мы отремонтируем все здание. Здесь Появятся новые зоны: зона коммуникации, кинозал на 15 мест, место встреч, молодежная и детская зона, зал деловой литературы и многое другое, — рассказала директор централизованной библиотечной системы Лариса Крохалева.

Взять кисть и раскрасить стены мог любой желающий. Рязанцам раздали сувенирные фартуки с разноцветными ладошками. В знак того, что они приложили свою руку к большому общему делу.