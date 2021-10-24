Рязанцы пожаловались на «косяки» подрядчика капремонта на улице Тимакова

Работники, делавшие капремонт фасада жилого дома на улице Тимакова в Рязани, испортили кондиционеры жильцам, испачкали подоконники и разбили стекло. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По словам жителей дома № 18, которму уже почти 50 лет, работники испачкали краской и цементом подоконники. При этом краска въелась в рамы и стёкла намертво. В 11-й квартире треснуло стекло, на втором этаже заломили трубку у кондиционера. На пятом этаже порвали москитку.

Рязанцы пожаловались на рабочих, но пока каких-либо действий со стороный строителей не было.