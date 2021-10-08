Рязанцы пожаловались Елена Соркиной на отсутствие тепла и ремонт дорог

В четверг, 7 октября, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. В числе вопросов, которые волновали рязанцев, — ремонт дорог, подача тепла, благоустройство общественных пространств.

Жительница многоквартирного дома на улице Ленинского комсомола пожаловалась на несвоевременноую подачу тепла. Специалисты администрациии, РМПТС и управляющей компании провели обследование. Выяснилось, что теплоноситель в квартиры поступил. Проблема заключалась во внутредомовых сетях. Сейчас температурный режим батарей жителей устраивает. Управляющей компании поручено до конца разобраться с ситуацией.

Ещё один вопрос касался ремонта дороги на улице Лесной. Как оказалось, речь идёт о межквартальном проезде. В качестве временной меры предложено отсыпать его асфальтобетонным гранулятом. Специалистам Дирекции благоустройства города необходимо проверить столбы освещения, на которых не горят светильники.

Благоустройство городских территорий и мест проживания возможно благодаря проектам местных инициатив. В этом году мы реализуем 26 таких проектов, где жители сами выбирают, что сделать – освещение, асфальт или поставить детскую площадку. Заявители могут собрать инициативную группу и принять участие в программе в следующем году, – пояснила глава администрации.