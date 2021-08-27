Рязанцы могут заработать бонусы на платформе «Другое дело»

Оказывается, можно ходить на выставки, много гулять каждый день, участвовать в субботниках и просто завтракать две недели непрерывно и за это получать бонусы. А затем эти бонусы тратить на ценные призы – от обучения и стажировок до автографов звёзд.

Основные 4 блока заданий, которые можно выполнять:

здоровье,

обучение,

творчество,

волонтёрство.

Последнее, кстати, особенно оценили в Рязанской области. По словам координатора развития добровольчества в регионе Ольги Медведевой, эта платформа сможет стать мотиватором для ребят, которые участвуют в добровольческой и творческой деятельности.

Для нас, как кураторов развития добровольчества в регионе, платформа имеет особое значение, она прекрасно подходит в программы мотивации и поощрения для молодых ребят, участвующих в добровольческой и творческой деятельности. «Другое дело» найдёт своё место в нашем регионе, мы будем рекомендовать платформу к использованию в центрах поддержки добровольчества, постараемся максимально распространить информацию о ее возможностях среди молодёжи.

Заходите на платформу «Другое дело», регистрируйтесь в один клик и начинайте копить бонусы.