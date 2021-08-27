Рязанцы могут заработать бонусы на платформе «Другое дело»

Оказывается, можно ходить на выставки, много гулять каждый день, участвовать в субботниках и просто завтракать две недели непрерывно и за это получать бонусы. А затем эти бонусы тратить на ценные призы – от обучения и стажировок до автографов звёзд.
Основные 4 блока заданий, которые можно выполнять:
- здоровье,
- обучение,
- творчество,
- волонтёрство.
Последнее, кстати, особенно оценили в Рязанской области. По словам координатора развития добровольчества в регионе Ольги Медведевой, эта платформа сможет стать мотиватором для ребят, которые участвуют в добровольческой и творческой деятельности.
Заходите на платформу «Другое дело», регистрируйтесь в один клик и начинайте копить бонусы.