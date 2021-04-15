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Четверг, 15 апреля, 2021
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Рязанцы могут стать членами Общественного совета

Валерия Мединская
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С 15 по 29 апреля управление капитального строительства администрации города Рязани принимает заявления от граждан для участия в конкурсном отборе в состав Общественного совета при управлении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявку может совершеннолетний гражданин РФ, прописанный на территории Рязани, а также опыт и знания в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений.

Подать заявку можно очно по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 410 или заочно по электронной почте: [email protected] с пометкой «Общественный совет».

Уточнить дополнительную информацию кандидаты могут по телефонам: 29-78-21, 29-78-72. Подробная информация о требованиях к кандидатам и формы заполнения здесь.

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