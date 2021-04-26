Рязанцы могут проголосовать за объекты благоустройства

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26 апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе 62.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» жители региона в возрасте от 14 лет смогут отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего в проекте участвуют 12 муниципальных образований нашего региона: Рязань, Шилово, Скопин, Новомичуринск, Михайлов, Ряжск, Касимов, Сасово, Рыбное, Кораблино, Спасск-Рязанский и Шацк.

Губернатор Николай Любимов призвал жителей региона активно участвовать в голосовании за объекты благоустройства. « Очень важно, что определяющим является именно мнение людей. Участие в рейтинговом голосовании регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит каждому человеку заявить о своих личных пожеланиях, выразить собственное мнение и сделать реальный шаг для того, чтобы наши муниципалитеты преображались и становились комфортнее для жизни. Территории, которые по итогам голосования получат самое большое количество голосов, будут благоустроены в первую очередь».

Голосование устроено максимально просто – пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для этого понадобится только номер телефона. Кроме того, по единому круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13 можно получить консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие населенных пунктов. За разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе жители Рязанской области также могут обратиться на региональную горячую линию: 8 (4912) 55-96-45. Она работает по будням с 9.00 до 18.00.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов в ходе голосования, будут включены в качестве приоритетных в список для благоустройства на следующий год.

В дальнейшем единая Всероссийская платформа по голосованию, которая является совместным проектом Минстроя России и АНО «Диалог Регионы», позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, а также активнее общаться с жителями.