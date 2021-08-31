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Вторник, 31 августа, 2021
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Рязанцев просят принять участие в опросе по созданию нового городского маршрута

7info7
Рязанцев просят принять участие в опросе по созданию нового городского маршрута

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Рязанцам предлагают принять участие в опросе по созданию нового маршрута городского транспорта. Опрос размещён в официальном паблике администрации ВКонтакте.

Новый маршрут призван соединить посёлок Мехзавода и Михайловское шоссе с Московский районном, а также микрорайонами Канищево и Недостоево. Мэрию интересует мнение рязанцев насчёт конечного остановочного пункта маршрута. Предлагается несколько вариантов – остановки «Недостоево» и «Телезавод».

Предполагается, что обслуживать маршрут будут автобусы среднего класса. Интервал их движения составит 10-15 минут в часы «пик» и 20-30 минут в дневное и вечернее время.

  • Рязанцев просят принять участие в опросе по созданию нового городского маршрута
  • Рязанцев просят принять участие в опросе по созданию нового городского маршрута

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