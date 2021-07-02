24 C
Рязань
Пятница, 2 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниСпорт

Рязанцев пригласили в парки на спортивные выходные

7info
- Advertisement -

3 июля в Рязани в рамках проекта «Спортивные выходные» физкультурно-оздоровительные мероприятия пройдут в восьми парках города, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Рязанцев приглашают:

Парк имени Ю. А. Гагарина (СК «Дельфин»)

9.00 — танцевальные направления

10.00 — скандинавская ходьба

11.00 — зарядка

11.00 — развивающие и спортивные занятия для детей (7-18 лет)

12.00 — кроссфит

13.00 — гимнастика

ЦПКиО

8.30 — парковый забег

10.00 — зарядка (фитнес центр «Артаджим»)

11.00 — гимнастика (фитнес центр «Кислород»)

12.00 — медицинское обследование (Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий)

Лесопарк

суббота

9.30 — 4 ореховые мили

12.00 — скандинавская ходьба (Бакшеев К.)

воскресенье

9.00 — бег

10.00 — зарядка (фитнес центр «Кислород»)

СК «Химик» (пос. Строитель)

10.00 — зарядка

11.00 — подготовка к сдаче нормативов ГТО

Парк Морской славы

10.00 — зарядка (СШ «Сокол»)

Комсомольский парк

10.00 — зарядка (СШ «Золотые купола»)

Новопавловская роща

9.00 — зарядка (СШОР «Юность»)

10.00 — силовая тренировка (СШОР «Антей»)

11.00 — скандинавская ходьба (Гуськова Н.)

Сквер имени Александрова

10.00 — зарядка (СШОР «Юпитер», СШ «Фаворит»)

11.00 — скандинавская ходьба (СШ «Вымпел»)

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]