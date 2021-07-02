Рязанцев пригласили в парки на спортивные выходные

3 июля в Рязани в рамках проекта «Спортивные выходные» физкультурно-оздоровительные мероприятия пройдут в восьми парках города, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.
Рязанцев приглашают:
Парк имени Ю. А. Гагарина (СК «Дельфин»)
9.00 — танцевальные направления
10.00 — скандинавская ходьба
11.00 — зарядка
11.00 — развивающие и спортивные занятия для детей (7-18 лет)
12.00 — кроссфит
13.00 — гимнастика
ЦПКиО
8.30 — парковый забег
10.00 — зарядка (фитнес центр «Артаджим»)
11.00 — гимнастика (фитнес центр «Кислород»)
12.00 — медицинское обследование (Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий)
Лесопарк
суббота
9.30 — 4 ореховые мили
12.00 — скандинавская ходьба (Бакшеев К.)
воскресенье
9.00 — бег
10.00 — зарядка (фитнес центр «Кислород»)
СК «Химик» (пос. Строитель)
10.00 — зарядка
11.00 — подготовка к сдаче нормативов ГТО
Парк Морской славы
10.00 — зарядка (СШ «Сокол»)
Комсомольский парк
10.00 — зарядка (СШ «Золотые купола»)
Новопавловская роща
9.00 — зарядка (СШОР «Юность»)
10.00 — силовая тренировка (СШОР «Антей»)
11.00 — скандинавская ходьба (Гуськова Н.)
Сквер имени Александрова
10.00 — зарядка (СШОР «Юпитер», СШ «Фаворит»)
11.00 — скандинавская ходьба (СШ «Вымпел»)