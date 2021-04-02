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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанцев приглашают присоединиться к Всероссийской оздоровительной акции

Валерия Мединская

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья, пройдет 4 апреля одновременно во всех субъектах Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба городской администарции, Рязань также присоединится к акции.

В городе акция стартует в воскресенье, 4 апреля, в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха (вход со стороны улицы Братиславской).

Принять участие в оздоровительном мероприятии могут все желающие. Цель акции – приобщить к двигательной активности как можно большее количество людей.

Все участники получат памятные сувениры министерства физической культуры и спорта и управления по физической культуре и массовому спорту.

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