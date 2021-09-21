Рязанцев приглашают на забег ко Дню учителя

Забег, посвященный Дню учителя, состоится 4 октября в 16.00 в Лесопарке. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие, имеющие справку из лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний.
Заявки на участие в забеге принимаются до 1 октября по электронной почте [email protected] или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.
Программа мероприятия
15.30-15.55 – регистрация участников;
16.00 – торжественное открытие мероприятия;
16.10 – старт забегов по возрастным группам на дистанции 500 метров:
- женщины от 20 до 30 лет;
- мужчины от 20 до 30 лет;
- женщины 31 год и старше;
- мужчины 31 год и старше;
16.45 – награждение победителей и призеров.
Победители и призеры забегов в каждой возрастной группе награждаются памятными призами и грамотами управления. Предусмотрено награждение в номинациях: «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Корпоративный имидж коллектива», «Самый многочисленный коллектив».