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Рязанцев приглашают на забег ко Дню учителя

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Рязанцев приглашают на забег ко Дню учителя

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Забег, посвященный Дню учителя, состоится 4 октября в 16.00 в Лесопарке. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие, имеющие справку из лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний.

Заявки на участие в забеге принимаются до 1 октября по электронной почте [email protected] или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

Программа мероприятия

15.30-15.55 – регистрация участников;

16.00 – торжественное открытие мероприятия;

16.10 – старт забегов по возрастным группам на дистанции 500 метров:

  • женщины от 20 до 30 лет;
  • мужчины от 20 до 30 лет;
  • женщины 31 год и старше;
  • мужчины 31 год и старше;

16.45 – награждение победителей и призеров.

Победители и призеры забегов в каждой возрастной группе награждаются памятными призами и грамотами управления. Предусмотрено награждение в номинациях: «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Корпоративный имидж коллектива», «Самый многочисленный коллектив».

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