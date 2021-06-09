Рязанцев приглашают на премьеру «Королевского цирка» Гии Эрадзе

В субботу, 12 июня, в Рязани состоится премьера представления «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Артисты и руководители рассказали о ярких номерах, которые ждут зрителей.
Художественный руководитель – главный режиссер Королевского цирка Гия Эрадзе поведал, что работал в Рязанском цирке несколько лет назад, когда еще сам был артистом.
Цирк Гии Эрадзе славится на весь мир профессиональными артистами, необычными декорациями и незабываемыми представлениями. Сам же руководитель имеет множество наград российских, европейских и мировых конкурсов.
Главный режиссер «Королевского цирка» подчеркнул, что в его шоу нет отдельных номеров. Представление состоит из взаимосвязанных между собой блоков. В качестве одного из главных героев выступает клоун Владимир Георгиевский. Он будет с остальными персонажами шоу путешествовать по Миру, где в чарующей зиме встретится с оленями, лисами и борзыми. В Испании познакомится с тореадорами с яками, а в»Райском саду» с розовыми пеликанами и попугаями Ара.
Изюминкой шоу станет аттракцион с хищниками. Дрессировщица Людмила Суркова работает одна с львами и тиграми.
Новаторские технические решения и режиссерские трюки покажут эквилибристы и канатоходцы.
Директор Рязанского цирка Елена Остроумова отметила, что в Рязани не было такого яркого, популярного и грандиозного шоу. Гия Эрадзе уже выступал на местном манеже около 11-12 лет назад. Тогда шоу «Пять континентов» запомнилось местным жителям на долгие годы.
«Королевский цирк» пробудет в Рязани до 11 июля. Артисты и директор рязанского цирка уверили, что все желающие смогут посетить представление.