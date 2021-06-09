Рязанцев приглашают на премьеру «Королевского цирка» Гии Эрадзе

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В субботу, 12 июня, в Рязани состоится премьера представления «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Артисты и руководители рассказали о ярких номерах, которые ждут зрителей.

Художественный руководитель – главный режиссер Королевского цирка Гия Эрадзе поведал, что работал в Рязанском цирке несколько лет назад, когда еще сам был артистом.

— Королевский цирк — это синтез эстрады, мюзикла, спектакля. Сегодня в Рязань приехали 18 фур и более 100 артистов. У нас колоссальное количество животных: лисы, тигры, львы, олени, собаки, яки. Помимо подопечных дрессировщиков мы покажем множество групповых номеров, — рассказал Заслуженный артист России.

Цирк Гии Эрадзе славится на весь мир профессиональными артистами, необычными декорациями и незабываемыми представлениями. Сам же руководитель имеет множество наград российских, европейских и мировых конкурсов.

Главный режиссер «Королевского цирка» подчеркнул, что в его шоу нет отдельных номеров. Представление состоит из взаимосвязанных между собой блоков. В качестве одного из главных героев выступает клоун Владимир Георгиевский. Он будет с остальными персонажами шоу путешествовать по Миру, где в чарующей зиме встретится с оленями, лисами и борзыми. В Испании познакомится с тореадорами с яками, а в»Райском саду» с розовыми пеликанами и попугаями Ара.

Изюминкой шоу станет аттракцион с хищниками. Дрессировщица Людмила Суркова работает одна с львами и тиграми.

— В основном я работаю с тиграми. Мы никогда не стоим на месте и за 13 лет работы нашего аттракциона сделали глобальную работу. Я могу сказать, что некоторые трюки не исполняет больше никто в этом мире. У нас есть полет на качелях, поцелуй со львом, когда он берет у меня изо рта мясо. Среди уникальных трюков также тигр на зеркальном шаре, — рассказала Суркова.

Новаторские технические решения и режиссерские трюки покажут эквилибристы и канатоходцы.

Директор Рязанского цирка Елена Остроумова отметила, что в Рязани не было такого яркого, популярного и грандиозного шоу. Гия Эрадзе уже выступал на местном манеже около 11-12 лет назад. Тогда шоу «Пять континентов» запомнилось местным жителям на долгие годы.

«Королевский цирк» пробудет в Рязани до 11 июля. Артисты и директор рязанского цирка уверили, что все желающие смогут посетить представление.