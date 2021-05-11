Рязанцев приглашают на «Ночь музеев – 2021»

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15 мая с 18.00 до 22.00 в Рязани пройдёт акция «Ночь музеев -2021». Об этом сообщает сайт Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В этом году мероприятия приурочили к Году науки и технологий в России. Тема акции – «Больше чем музей».

В рамках акции рязанцы смогут бесплатно посетить следующие экспозиции:

видеопрезентации «Технологии русского ювелирного искусства» во Дворце Олега, «От стрелы до пороха» в Гостинице Черни, «История ткачества» в Певческом корпусе, «Приручение огня» в Консисторском корпусе. Сеансы запланированы каждые полчаса с 18.00 до 21.30.

выставки «Секреты женской красоты» во Дворце Олега, «Отец и сын Головнины: путь созидания и просвещения» также во Дворце Олега, «Неповторимый мир народного костюма» в Певческом корпусе;

В 18.30 все желающие приглашаются на открытие персональной выставки художника В.С. Потапова «Рязанский кремль в творчестве художника». Мероприятие пройдёт во Дворце Олега.

В музейном центре имени Солженицына с 18.30 до 20.00 запланирована концертная программа группы «TheSunx». Музыканты исполнят произведения из репертуара The Beatles, CCR, Justin Bieber. Все выставки музея в этот день можно будет осмотреть бесплатно.

Платно рязанцам предлагают посетить обзорную экскурсию «Архитектурный ансамбль Рязанского кремля». Сеансы запланированы на 18.00, 18.45, 19.00, 19.45, 20.00. Стоимость экскурсии 1800 р. Приглашаются группы до 20 человек.

Также можно побывать на автобусной экскурсиипо городу «Городская историческая среда». Их проведут в 18.30, 19.30, 20.30. Необходима предварительная запись по телефону 21-59-40. Стоимость билета 200 р.

Всех участников акции организаторы просят находиться в музеях в масках и перчатках.