Рязанцев приглашают на «Лето в Парке»

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15 мая в рязанском ЦПКиО стартовал фестивальный сезон «Лето в Парке». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрациии.

С этого дня и до середины сентября гостей парка ждёт много мероприятий. В первый день фестиваля на сцене Зелёного театра своим выступлением рязанцев порадовал ансамбль «Солисты Рязани». Музыканты исполнили известные мелодии из кинофильмов.

Также все желающие смогли принять участие в экологической акции по сбору редких фракций. На переработку принесли большое количество ненужных DVD и CD дисков, батареек, крышечек от бутылок и многое другое.

Вся подробная информация о предстоящих мероприятиях будет появляться в официальной группе фестиваля