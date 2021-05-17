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Понедельник, 17 мая, 2021
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Рязанцев приглашают на «Лето в Парке»

7info7
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15 мая в рязанском ЦПКиО стартовал фестивальный сезон «Лето в Парке». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрациии.

С этого дня и до середины сентября гостей парка ждёт много мероприятий. В первый день фестиваля на сцене Зелёного театра своим выступлением рязанцев порадовал ансамбль «Солисты Рязани». Музыканты исполнили известные мелодии из кинофильмов.

Также все желающие смогли принять участие в экологической акции по сбору редких фракций. На переработку принесли большое количество ненужных DVD и CD дисков, батареек, крышечек от бутылок и многое другое.

Вся подробная информация о предстоящих мероприятиях будет появляться в официальной группе фестиваля

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