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Понедельник, 18 октября, 2021
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Рязанцев приглашают на концерт, посвященный 800-летию Александра Невского

Александр Ильин
Фото: Рязанская филармония

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В понедельник, 25 октября, Рязанский камерный хор представит концертную программу в честь 800-летия Александра Невского. Об этом сообщает региональный минкульт. 

В рамках мероприятия рязанцы услышат духовную музыку, сочинения русских классиков и обработки народных песен. 

Художественным руководителем и главным дирижером выступает Алексей Ракин, главный хормейстер — Алла Житкова. 

Рязанский камерный хор — один из самых любимых зрителями коллективов филармонии, основанный в январе 2015 года. В состав коллектива вошли профессиональные музыканты с многолетним опытом работы. 

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