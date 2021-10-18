Рязанцев приглашают на концерт, посвященный 800-летию Александра Невского

В понедельник, 25 октября, Рязанский камерный хор представит концертную программу в честь 800-летия Александра Невского. Об этом сообщает региональный минкульт.

В рамках мероприятия рязанцы услышат духовную музыку, сочинения русских классиков и обработки народных песен.

Художественным руководителем и главным дирижером выступает Алексей Ракин, главный хормейстер — Алла Житкова.

Рязанский камерный хор — один из самых любимых зрителями коллективов филармонии, основанный в январе 2015 года. В состав коллектива вошли профессиональные музыканты с многолетним опытом работы.