Рязанцев предупредили о сильной жаре до +33 градусов

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С 8 июля в Рязань вернется сильная жара. Как сообщает пресс-служба администрации города, столбики термометра поднимутся до +33 градусов.

Синоптики предупредили об облачной погоде без осадков. По данным Гидрометцентра, аномальная жара сохранится до 10 июля.

Рязанцам напоминают об опасности нахождения при такой высокой температуре без головных уборов и солнцезащитных средств на улице. В жару стоит пить больше воды и в самые жаркие часты оставаться в помещении.

Стоит также воздержаться от прогулок пожилым, детям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Опасаться стоит не только солнечного, но и теплового удара.