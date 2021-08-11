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Среда, 11 августа, 2021
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Рязанцам рассказали, как обезопасить себя от мошенников, предлагающих прививку на дому

7info7
Рязанцам рассказали, как обезопасить себя от мошенников, предлагающих прививку на дому
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Появились случаи, когда мошенники под предлогом поведения вакцинации проникают в квартиры к инвалидам и пенсионерам. Заместитель главврача рязанской ОКБ по поликлинической работе Сергей Чирков рассказал, как обезопасить себя и своих близких.

Чтобы провести вакцинацию на дому, медорганизация составляет предварительные списки. Как отметил врач, они формируются на основе обращений пациентов.

За сутки до прихода врача заявителю поступает звонок из поликлиники. Бригада выезжает к пациенту в указанное время.

В любом случае, прийти на дом без предупреждения для вакцинации медработники не могут, — отметил Чирков.

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