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Суббота, 14 августа, 2021
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Рязанцам показали фильм «Форрест Гамп»

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Рязанцам показали фильм "Форрест Гамп"
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В субботу, 14 августа, рязанцам показали фильм «Форрест Гамп». Жители смогли насладиться картиной в «Зеленом театре» ЦПКиО. 

Историю о Форресте Гампе для показа выбрали неслучайно. Картину приурочили к празднованию Дня физкультурника. 

Удивительный мальчик, у которого «сильные ноги, но позвоночник как вопросительный знак» известен каждому человеку. Классическая история о Форресте Гампе популярна спустя 27 лет и будет оставаться такой же, кажется, всегда. 

Посмотреть фильм пришли как пенсионеры, так и совсем юные зрители. Картина не оставила никого равнодушным.

Напомним, в «Зеленом театре» в ЦПКиО каждые выходные проходят кинопоказы. Рязанцам уже показали «Унесенных ветром», «Движение вверх» и другие фильмы. 

  • Рязанцам показали фильм "Форрест Гамп"
  • Рязанцам показали фильм "Форрест Гамп"

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