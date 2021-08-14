- Advertisement -

В субботу, 14 августа, рязанцам показали фильм «Форрест Гамп». Жители смогли насладиться картиной в «Зеленом театре» ЦПКиО.

Историю о Форресте Гампе для показа выбрали неслучайно. Картину приурочили к празднованию Дня физкультурника.

Удивительный мальчик, у которого «сильные ноги, но позвоночник как вопросительный знак» известен каждому человеку. Классическая история о Форресте Гампе популярна спустя 27 лет и будет оставаться такой же, кажется, всегда.

Посмотреть фильм пришли как пенсионеры, так и совсем юные зрители. Картина не оставила никого равнодушным.

Напомним, в «Зеленом театре» в ЦПКиО каждые выходные проходят кинопоказы. Рязанцам уже показали «Унесенных ветром», «Движение вверх» и другие фильмы.