Рязанцам напомнили о необходимости задекларировать свои доходы до 30 апреля

Сотрудники налоговой службы напомнили рязанцам о необходимости подать декларацию формы 3-НДФЛ в ближайшее время. Прием документов завершается 30 апреля 2021 года.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Алла Кондакова напомнила, что в основном НДФЛ уплачивается автоматически. Обычно налог удерживается с зарплаты сотрудника. Однако есть ряд случаев, когда человеку необходимо самостоятельно подать необходимые документы.
Так, гражданин должен предоставить декларацию, если в предыдущем году он продал какое-либо имущество. При этом человеку нужно отчитаться, если он владел автомобилем менее 3-х лет. С недвижимостью все немного сложнее.
Минимальное время владения составляет 3 года, если недвижимость получили в результате:
- наследования или договора дарения;
- приватизации;
- заключения договора пожизненного содержания с иждивением;
- продажи единственного жилья.
В остальных случаях минимальный срок составляет 5 лет.
Есть и еще ряд лиц, которые должны отчитаться о своих доходах. К ним относятся люди, получившие выгоду от продажи ценных бумаг или доли в уставном капитале, сдачи квартиры в аренду. Декларацию необходимо предоставить и тем, кто получил имущество в порядке дарения от лица, не являющегося родственником. Отчитаться о доходах должны и рязанцы, которые выиграли в лотерею, конкурсе и т.д.
Задекларировать доходы нужно и индивидуальным предпринимателям, и занимающимся частной практикой нотариусам, адвокатам и другим лицам.
Все документы рязанцы должны предоставить в налоговый орган по месту жительства или же прикрепить в личном кабинете налогоплательщика. Алла Кондакова отметила, что регистрация не нужна тем, кто уже подтвердил свою личность на портале Госуслуг.