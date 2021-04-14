Рязанцам напомнили о необходимости задекларировать свои доходы до 30 апреля

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Сотрудники налоговой службы напомнили рязанцам о необходимости подать декларацию формы 3-НДФЛ в ближайшее время. Прием документов завершается 30 апреля 2021 года.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Алла Кондакова напомнила, что в основном НДФЛ уплачивается автоматически. Обычно налог удерживается с зарплаты сотрудника. Однако есть ряд случаев, когда человеку необходимо самостоятельно подать необходимые документы.

Так, гражданин должен предоставить декларацию, если в предыдущем году он продал какое-либо имущество. При этом человеку нужно отчитаться, если он владел автомобилем менее 3-х лет. С недвижимостью все немного сложнее.

Минимальное время владения составляет 3 года, если недвижимость получили в результате:

наследования или договора дарения;

приватизации;

заключения договора пожизненного содержания с иждивением;

продажи единственного жилья.

В остальных случаях минимальный срок составляет 5 лет.

Есть и еще ряд лиц, которые должны отчитаться о своих доходах. К ним относятся люди, получившие выгоду от продажи ценных бумаг или доли в уставном капитале, сдачи квартиры в аренду. Декларацию необходимо предоставить и тем, кто получил имущество в порядке дарения от лица, не являющегося родственником. Отчитаться о доходах должны и рязанцы, которые выиграли в лотерею, конкурсе и т.д.

Задекларировать доходы нужно и индивидуальным предпринимателям, и занимающимся частной практикой нотариусам, адвокатам и другим лицам.

Все документы рязанцы должны предоставить в налоговый орган по месту жительства или же прикрепить в личном кабинете налогоплательщика. Алла Кондакова отметила, что регистрация не нужна тем, кто уже подтвердил свою личность на портале Госуслуг.