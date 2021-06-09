19.6 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Рязанца осудили за сексуальное насилие над малолетней племянницей

7info
- Advertisement -

Суд признал 37-летнего жителя Рязанской области виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В сентябре 2019 года мужчина гостил у родственников. В нетрезвом виде он совершил действия против половой неприкосновенности малолетней племянницы, 2011г.р. В силу возраста маленькая девочка не могла осознавать значение совершаемых действий.

О случившемся ребёнок рассказал матери, женщина сообщила правоохранителям.

Мужчина признан виновным, суд приговорил его к 12,5 годам колонии строго режима.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]