Рязанца осудили за сексуальное насилие над малолетней племянницей

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Суд признал 37-летнего жителя Рязанской области виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В сентябре 2019 года мужчина гостил у родственников. В нетрезвом виде он совершил действия против половой неприкосновенности малолетней племянницы, 2011г.р. В силу возраста маленькая девочка не могла осознавать значение совершаемых действий.

О случившемся ребёнок рассказал матери, женщина сообщила правоохранителям.

Мужчина признан виновным, суд приговорил его к 12,5 годам колонии строго режима.