Зарплаты работников скорой помощи в Рязани должны увеличиться

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В Рязани должны увеличиться зарплаты сотрудников скорой помощи. Об этом говорится в ответе оперативной группы по недопущению коронавируса на территорию Рязанской области.



Вопрос был задан журналистами «Новой газеты». Приводим ответ на него дословно:



Сейчас проводятся организационные мероприятия по присоединению больницы Скорой медицинской помощи к БСМП. Это позволит реально увеличить зарплаты сотрудникам медучреждения.

Кроме того, на поддержку работников здравоохранения, в том числе скорой помощи, которые будут работать с заболевшими коронавирусом, Федеральный центр выделил дополнительные средства на прибавку к заработной плате.



Напомним также, что ранее сообщалось о создании рязанского Склифа.

