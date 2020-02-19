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За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины. К счастью, многочисленные торговые центры, супермаркеты, гипермаркеты, магазины и онлайн-сервисы могут выручить вас и предложить различные варианты подарков к 23 февраля.

Мы прошлись по главным торговым точкам Рязани, оценили ассортимент товаров и цены на то, что женщины чаще всего предпочитают дарить представителям противоположного пола в их праздник.

Торговый центр: оптимально и приемлемо

Если вы планируете покупку подарка для мужчины, обязательно зайдите в торговый центр. Разнообразие магазинов всегда позволит вам реализовать свои идеи.

В поисках подарка мы решили посетить торговый центр «Атрон». В «Летуале» здесь всегда можно купить парфюм для мужчины. Ассортимент поражает разнообразием не только марок, но и цен.

Здесь же есть и любимые многими подарочные наборы от 184 рублей.

Тут можно купить и бритвенный станок за 428 рублей.

Что касается предметов одежды, то они представлены в большинстве магазинов торгового центра. Носки, например, можно приобрести в «Перекрёстке». Цены на них начинаются от 42 рублей.

В пределах тысячи рублей можно подобрать для своего мужчины ремень. В магазинах аксессуаров представлено их богатое разнообразие.

Бюджетный вариант подарка

Если ваши финансовые возможности ограничены, стоит зайти в магазин низких цен FIX PRICE. Из представленных в ассортименте товаров там можно собрать приятный и полезный подарок.

Обратите внимание на наборы для душа. Цены на них стартуют от 199 рублей.

А вот и самый популярный вариант подарка на День защитника Отечества – носки. Отметим, выбор носков здесь хороший. Цены на них стартуют от 55 рублей.

Чем ещё можно порадовать мужчину на 23 февраля? Например, набором инструментов. Набор из 21 одного предмета в магазине можно купить за 199 рублей. По отдельности инструменты стоят 50 рублей и выше.

Поднимут настроение вашему мужчине и порадуют вас доступной ценой забавные кружки и бокалы.

Время больших покупок

Большой гипермаркет – большие возможности. Посетив его, вы точно найдёте то, что порадует вашего защитника. В поисках подарков для мужчин мы забрели в гипермаркет «Лента». Делимся с вами самыми свежими идеями праздничных покупок оттуда.

И снова на полках мы видим подарочные наборы. Цены на них стартуют от 154 рублей.

Стоимость с учётом действия карты «Лента»

Двигаемся дальше. А вот ещё один излюбленный женщинами вариант подарка для мужчин – бритвенные станки. За самый бюджетный из них придётся отдать 455 рублей.

За 299 рублей в «Ленте» можно приобрести ремень из искусственной кожи. Правда, будьте внимательны при выборе этого аксессуара. Важно не ошибиться с размером.

Стоимость с учётом действия карты «Лента»

В «Ленте» также большой выбор носков. За самые дешёвые из них придётся отдать 29 рублей.

Гуляя по отделам гипермаркета, мы увидели электрогриль, который покупатели могут взять по скидке. Прекрасный подарок для мужчины, не так ли?

Стоимость с учётом действия карты «Лента»

Покупки в один клик

Если поторопиться, то можно успеть заказать подарки онлайн. Для этого можно зайти на WILDBERRIES.

Здесь есть всё от приятных мелочей до серьёзной техники. Вот такие варианты подарков вы можете заказать для своих мужчин:

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