Юные рязанцы покорили зрителей на Международном фестивале «Мастерская талантов»

В воскресенье, 27 октября, учащиеся и преподаватели отдела «Музыкальный фольклор» рязанской детской школы искусств №7 приняли участие в I Международном творческом фестивале-конкурсе «Мастерская талантов», проходящем в городе Туле. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Юных рязанцев наградили дипломами За артистизм», «Самому юному участнику», «Лучшему концертмейстеру». Преподаватели получили благодарственные письма.

По итогам выступлений звание лауреата I степени получили:

образцовый коллектив Рязанской области фольклорный ансамбль «Горница» (руководитель Оксана Матыгина, концертмейстер Дмитрий Сычев — диплом «Лучшего концертмейстера);

солисты: Свирин Тимофей — диплом «Самого юного участника», Козлова Анна, Новикова Елена, Ромашкин Владимир — диплом «За артистизм», Осадец Ярослава, Петранина Валерия (преподаватель Оксана Матыгин, концертмейстер Дмитрий Сычев), Пылькин Степан (преподаватель Мирошина Людмила, концертмейстер Сычев Дмитрий);

звание лауреата II степени получили: Сиренко Ксения, Зайцева Василиса, Алехин Иван, Дуэт Грибанова Анастасия и Игнатова Екатерина (преподаватель Матыгина Оксана, концертмейстер Сычев Дмитрий), Телельков Степан (преподаватель Мирошина Людмила, концертмейстер Сычев Дмитрий).