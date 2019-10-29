Скопинских школьников приняли в ряды РДШ

Во вторник, 29 октября, в Вослебовской школе Скопинского района прошла торжественная линейка, посвящённая принятию в ряды Российского движения школьников учащихся вторых классов.

– Сегодня вы вступаете в ряды Российского движения школьников. Это ответственный и важный шаг в вашей жизни. Вы уже доказали, что умеете активно работать, создавать, творить и вовлекать в общественную деятельность своих товарищей. Желаю вам получить от РДШ массу положительных эмоций и перспектив, – поздравила второклашек Надежда Старикова, начальник сектора молодёжной политики администрации.

На церемонии посвящения школьники дали торжественное обещание быть честными, справедливыми, уважать старших, помогать младшим и быть активными и полезными в школьной жизни.