В Рязани прошёл «Диалог на равных» с участником «Comedy-баттла»

Во вторник, 29 октября, на площадке «Точка кипения» состоялся «Диалог на равных» с участием комика, музыканта, участника различных шоу на ТНТ Артёмом Филимоновым.

В зале собрались студенты высших и средних учебных заведений нашего города. Они смогли задать любые интересующие вопросы гостю.

Сначала Артем рассказал о себе, о своем творческом пути и участии в шоу на ТНТ.

— Я учился в «Радике». Это прикольный институт, там развита культурно-массовая деятельность, а еще очень весело. Во время учебы я работал проводником, играл в КВН и ходил в походы, — рассказал Артём.

По словам комика, его жизнь связана не только с юмором, но и с музыкой.

— Была у нас такая группа «Кактус». мы играли на крупных фестивалях, гастролировали по городам. К сожалению, она распалась., — поделился юморист.

Также Артем рассказал, что сейчас им создана новая музыкальная группа «Милиция».

— Музыку ведь надо продвигать. В настоящее время очень просто стало всё это дело записать, но сложно выделиться из-за высокой конкуренции, — подчеркнул он.

Кроме того, юморист занимается предпринимательской деятельностью. Он является совладельцем бара в центре Рязани.

— «Червячок». Кто-то ходит в «Червячок»? Кайф в том, что этот бар сам по себе регенерируется. туда постоянно приходят новые люди. Одна из фишек нашего заведения, в нём работает только молодёжь, вплоть до посудомойки, — уточнил комик.

Далее Артем Филимонов рассказал о своем телевизионном опыте.

— Многие думают, что попасть на кастинг сложно, что нужно платить какие-то деньги. Нет, на самом деле, это не так. В Москве проходит очень много кастингов и любой человек может на него прийти. Так я и попал в «Открытый микрофон», потом на «Comedy-баттл» и дошёл до финала. Думаю, что это просто стечение обстоятельств, а не я такой крутой, — делится Артём.

В ходе этого разговора у публики сразу возник вопрос: Отличаются ли телевизионные программы от реальных стендапов?

— Если вы хотите послушать нормальный стендап, то не надо смотреть ТНТ и слушать Руслана Белого или Комиссаренко с Ахмедовой, это всё не то. Надо идти на их живые выступления. Там будет круто. Не то, чтобы на телевидении присутствует какая-то цензура, но часто какие-то темы отбрасываются, — уточнил юморист.

Артем рассказал, что с 2016 года в Рязани начал развиваться стендап. По сей день на базе различных баров проводится «Открытый микрофон», где может выступить любой желающий.

Из зала прозвучал вопрос: Было ли у тебя совсем неудачное выступление?

— Конечно, все, кто выступает, периодически с этим сталкивается. Ты выходишь, с тебя начинает течь пот, а в зале тишина гробовая. Ты идёшь и слышишь, как топаешь. Не очень хорошее чувство, — поделился Артём.

Кроме всего этого, участники «Диалога на равных» узнали, что Артёму уже 33 года, у него нет детей, зарабатывает от бара он около 70 тысяч в месяц, хочет переехать в Москву и пока что не считает себя успешным человеком.