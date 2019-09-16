Ярмарку с Театральной площади перенесут на новое место

С 28 сентября ярмарка выходного дня прекращает свою работу на Театральной площади. Теперь приобрести продукцию рязанских производителей можно будет на новой площадке, расположенной по адресу ул. Пролетарская, д. 15 – напротив Центрального рынка. График работы ярмарки будет прежним: каждую субботу с 8:00 до 15:00.

Как сообщает сайт администрации города, перенос ярмарки связан с регулярными обращениями граждан и общественных организаций с просьбой о переносе ярмарки на другую площадку.

Кроме того, такое решение было принято в связи с востребованностью ярмарки выходного дня среди горожан и товаропроизводителей и необходимостью расширения территории для ее дальнейшего развития и увеличения ассортимента.