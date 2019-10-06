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В загородном учебном центре Академии ФСИН России прошёл «День здоровья»

Третий год подряд в Академии ФСИН проходит спортивно-художественный праздник, объединяющий весь большой коллектив вуза. В этом году «День здоровья» был приурочен к 140-летию УИС и 85-летию со дня образования учебного заведения. Местом проведения эстафет и конкурсов стал загородный учебный центр академии.

Участниками мероприятия стали команды – представители отделов и служб, всех факультетов академии, Института, а также руководства и друзей вуза. Пока сами спортсмены тренировали силу и выносливость, их коллеги-болельщики подготовили яркие плакаты, поддерживали участников кричалками и девизами, сообщили в пресс-службе Академии.

– Мне очень приятно видеть всех присутствующих в хорошем настроении. От всей души желаю вам удачи в предстоящих соревнованиях. Помните, что это тот случай, когда участие ценится не меньше победы. Пусть у каждого из нас сегодня окрепнет ощущение работы в теплой и дружной команде! – пожелал начальник академии Александр Крымов.

В программу соревнований вошли самые разные спортивные конкурсы для мужчин и женщин. Члены жюри, представители кафедры физической подготовки и спорта, внимательно следили за тем, кто окажется самым ловким и быстрым.

– Это хорошая традиция, укрепляющая не только здоровье, но и коллективный дух. Было по-настоящему весело, интересно, задорно. Еще раз убедились, что вместе мы можем делать удивительные вещи и получать от этого настоящее удовольствие, – поделились эмоциями участники команд.

Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.

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