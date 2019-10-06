Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру

РИА «7 новостей» в рамках проекта «Прокуратура поясняет» продолжает отвечать на вопросы рязанцев. Один из наших читателей обратился за советом в такой ситуации:

«Я оканчиваю институт и планирую поступать в магистратуру. Могу ли я повторно получить отсрочку от армии, и что для этого нужно сделать?»

Разбираемся вместе с и.о. прокурора Пителинского района Дарьей Лощининой.

Получить отсрочку на время обучения могут все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. При этом главным условием является получение образования на очной форме обучения, так как для студентов заочной формы отсрочка не предусматривается.

В соответствии с пп. «а» п.2 ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, — в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры.

Важный момент: для того, чтобы получить отсрочку от армии на время обучения в магистратуре после бакалавриата, поступать нужно в тот же год. Кроме того, университет должен быть аккредитован государством.

Для получения отсрочки в военный комиссариат предоставляются необходимые документы: паспорт, справка об обучении в ВУЗе, лицензия ВУЗа, копия диплома, справка о прохождении медицинской комиссии.