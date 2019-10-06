Можно ли вместо молока получать за вредность денежную компенсацию

На организациях с вредными условиями труда сотрудники получают бесплатно молоко и другие пищевые продукты. Наши читатели интересуются, в каком порядке возможна замена данной льготы на денежную выплату и каков будет её размер?

Ответить на этот вопрос в рамках проекта «Прокуратура поясняет» нам поможет помощник прокурора Железнодорожного района г. Рязани Сергей Легостаев.

В силу ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ), на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором.

В этой связи для замены выдачи молока на выплату денежной компенсацией необходимо соблюдение следующих условий:

установленное в трудовом и (или) коллективном договоре право на такую замену у работника;

поданное заявление к работодателю о производстве такой замены.

В том числе, порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (далее — Порядок), утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н.

В силу п 2 Порядка размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта РФ. Так, конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и включаются в коллективный договор.

Согласно п.4 Порядка, при отсутствии у работодателя представительного органа работников указанные положения включаются в заключаемые с работниками трудовые договоры.