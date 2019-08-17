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В «Школе древних городов» расскажут, как искать спонсоров и фотографировать города

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького провели брифинг, на котором журналистам рассказали о проекте «Школа древних городов».

Ее проводят 17-18 августа в рамках II Международного форума древних городов. Площадкой в этом году для открытого лектория была выбрана неслучайно. Школа пройдет на территории Торгового городка – Рязанской ВДНХ. По словам заместителя министра культуры и туризма Рязанской области Ольги Голевой, это значимое место для Рязани, и важно привлечь к нему внимание.

Рязанцев и гостей города ждет два дня насыщенной программы. Будут работать две образовательные площадки: лекторий и практики. На них будут выступать спикеры из различных отраслей.

Журналист Анатолий Струнин расскажет, как фотографировать города. Цифровой антрополог Дарья Радченко объяснит, что наши фотографии в соцсетях рассказывают о городе, а директор и основатель компании Sponsor Consultihg Евгения Мальцева побеседует с участниками о поиске спонсоров для собственных проектов.

– Многие интересные проекты не могут найти спонсоров, потому что не хватает хорошей «упаковки». Я поговорю об этом, поделюсь опытом и расскажу об основных трендах на сегодняшний день, – отметила Евгения Мальцева.

Несмотря на погодные условия, в «Школе…» все продумано, а потому каждому гостю будет комфортно. Кроме того, обязательно стоит прийти, если у вас есть истории связанные с Торговым городком. Они войдут в аудиогид, который будет записан там совместно с жителями города.

Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте. Вход бесплатный, но регистрация желательна.

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