В школах и детсадах Рязани отменяют массовые мероприятия

Во все школы Рязани пришли предписания о поведении из-за коронавируса и заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом РИА «7 новостей» сообщил информированный источник.



Напомним, ранее постановление о введении ограничений подписала главный санитарный врач Рязанской области Лариса Сараева.



По словам собеседника агентства, в школах и детсадах отменяются различные мероприятия. В том числе и утренники.



Напомним также, что из-за коронавируса всех школьников Липецкой области перевели на дистанционное обучение.

