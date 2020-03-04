В Рязани ввели ограничительные мероприятия из-за гриппа и ОРВИ

В Рязанской области со вторника, 3 марта, действуют ограничительные мероприятия из-за гриппа и ОРВИ. Постановление об этом подписала главный санитарный врач региона Лариса Сараева.



Причиной введения ограничений стало ухудшение эпидемической обстановки в Рязани и области. В частности, на прошлой неделе эпидпорог был превышен более чем на 14%. Из-за этого частично приостанавливался учебный процесс в 12 школах и 3 детских садах. На карантин закрыли 37 классов и 3 детсадовские группы.



Число лабораторно подтверждённых случаев гриппа увеличилось на 34,5%. В регионе циркулируют вирусы гриппа A(H1N1/2009), A(H3N2) и В.



Постановление главного санитарного врача предписывает ограничить проведение детских массовых мероприятий. Особенно в закрытых помещениях. Будет проведён комплекс противоэпидемических мер.



Полный текст постановления.

