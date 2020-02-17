В Ряжске водитель на «Приоре» вылетел в кювет

Утром 16 февраля в Ряжске мужчина не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет. По сообщению пресс-службы УМВД России по Рязанской области, в крови водителя обнаружен алкоголь.

ДТП произошло около 6 утра. Водитель «Лады Приоры», двигаясь по улице Луговой, выбрал неправильный скоростной режим и не справился с управлением автомобиля. В результате этого «Приора» вылетела в кювет и опрокинулась.

В салоне автомобиля, помимо водителя, находилась девушка. С травмами она была доставлена в больницу.

Освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель отметил, что спиртное он употребил уже после случившегося.