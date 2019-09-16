В Рязанском районе пройдёт фестиваль «В Рязани – грибы с глазами»

В дни всемирного празднования Дня туризма всех любители тихой грибной охоты приглашаем на седьмой событийный фестиваль «В Рязани – грибы с глазами». Он состоится в субботу, 28 сентября, близ села Ласково.

Начнётся фестиваль с грибного Чемпионата, который пройдёт здесь же с 7.00 до 10.00. Любители «тихой охоты» отправятся в лес, чтобы побороться за «Личное первенство» в конкурсе по сбору грибов. Итоги Чемпионата объявят во время официальной части в 11.00.

Гостей фестиваля ждёт разнообразная культурная и гастрономическая программа. На «грибных полянах» можно будет попробовать грибы на любой вкус: соленые, маринованные, жареные-пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супчике. А также узнать новые, необычные, уникальные рецепты приготовления блюд из грибов, приобрести брошюры с рецептами участников фестиваля, поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению.

Все желающие смогут посетить творческие мастерские, принять участие в конкурсах и состязаниях, выдержанных в общей тематике фестиваля.

Свои работы презентуют мастера декоративно-прикладного искусства. Можно будет приобрести «грибные» сувениры, специи для заготовок, продукцию лесной Ярмарки.

Для женщин организуется зона мастер-классов «Лесная целительница», с акцентом на использование природного сырья в повседневной жизни для ухода за собой и оздоровления: это травяные сборы, фиточаи, отвары и много другое.

На центральной концертной площадке выступят лучшие творческие коллективы и исполнители Рязанского района, а также приглашенные гости из соседних районов и областного центра.

Праздник завершит общий Грибной хоровод – костюмированное шествие обитателей леса.