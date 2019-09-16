Рязанские активисты ОНФ выявили опасные пешеходные переходы возле рязанских школ

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области проверили состояние дорог и пешеходных переходов возле рязанских школ. Вместе с сотрудниками ГИБДД общественники прошли по пути следования учащихся школ № 47, 58, 23 и 14, а также школы-центра дистанционного образования.

Возле школы № 58 на улице Интернациональной есть два пешеходных перехода. Оба ведут через трассу c оживлённым движением, на одном из них отсутствует светофор T7, а на другом не хватает ограждений. С другой стороны школы есть ещё один выход к проезжей части, переход через которую является не безопасным.

Возле школы № 47 на улице Великанова не работает светофор. Общественники предположили, что это происходит из-за того, что ветки деревьев не опилены, и светофор, который функционирует от солнечной батареи, не получает достаточно энергии. Осмотр пешеходного перехода возле школы-центра дистанционного образования на улице Новой показал, что там отсутствует часть ограждения.

На пешеходном переходе возле коррекционной школы № 23 на улице Вознесенской остро стоит проблема с освещением. Также активисты ОНФ отметили, что возле школы отсутствует ограждение, искусственные неровности и светофор Т7.

Осмотрев дорогу к школе № 14 на улице Электрозаводской, общественники установили, что возле перехода отсутствуют искусственные неровности и ограждения.