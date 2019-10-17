В Рязанской областной Думе обсудили предложения в проект федерального закона о питейных заведениях

В Рязанской областной Думе обсудили предложения в проект федерального закона об ограничении работы питейных заведений, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба Думы.



Изменения в принятый в первом чтении Государственной Думой РФ федеральный законопроект об ограничении продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, обсуждались в четверг, 17 октября.



Рабочее совещание провёл первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырёв. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, начальник отдела лицензирования и декларирования областного министерства промышленности и экономического развития Дмитрий Андрианов, советник главы администрации Рязани Ирина Полозова, депутат городской Думы, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Волкова, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Артём Никитин, председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, председатель Общественного совета при Рязанской областной Думе Станислав Сливин.



Александр Шевырёв подчеркнул, что рассматриваемый законопроект имеет огромное социальное значение. Жители негативно относятся к размещению так называемых «наливаек» в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, поскольку их работа нарушает спокойствие людей в местах непосредственного проживания.



Заместитель председателя регионального парламента Михаил Кривцов рассказал, что инициированный депутатами Государственной Думы от «Единой России» законопроект об ограничении работы питейных заведений был принят в первом чтении 24 сентября и направлен в субъекты Федерации для обсуждения.



– Сегодня идёт подготовка документа ко второму чтению, – сообщил он. – Главная наша задача – сформировать предложения в законопроект, которые, с точки зрения региона, необходимы для реализации его главной идеи.



Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова напомнила, что данный законопроект уже рассматривался на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» на заседании «круглого стола» с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей бизнеса, ТОСов и жителей. В результате была составлена резолюция с соответствующими рекомендациями.



Советник главы администрации Рязани Ирина Полозова пояснила, что сейчас основной поток жалоб жителей идёт на те торговые точки, которые торгуют алкогольной продукцией, не имея лицензии. В настоящее время выявлено порядка 20 таких предприятий, в отношении которых проводятся проверки, составляются протоколы, выписываются штрафы, но они продолжают работать.

Депутат городской Думы Елена Волкова проинформировала, что на сегодняшний день совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и «Трезвой России» в поддержку данного законопроекта собрано порядка 15 тысяч подписей рязанцев.

В ходе совещания было выработано мнение о том, что в Государственную Думу в рамках этого законопроекта необходимо направить предложения о предоставлении регионам более широких полномочий по установлению ограничений, вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита организациями, расположенными в многоквартирных домах. Такой подход позволит регионам более точно определять параметры ограничений в данной сфере на основе баланса интересов предпринимателей и жителей с учетом местного опыта регулирования розничной продажи алкогольной продукции.