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В Рязанской области в два раза выросло количество взяток

За первое полугодие 2019 года в Рязанской области количество выявленных фактов получения взяток почти в два раза. Об этом рассказали в пятницу, 2 августа, на пресс-конференции в областной прокуратуре.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Рязанской области Татьяна Волкова отметила, что в целом ситуация с преступностью в сфере коррупции достаточно стабильна.

– В целом количество преступлений в регионе сократилось, но количество преступлений, связанных с взяточничеством – самом серьёзном нарушении уголовного законодательства – остаётся стабильным на уровне прошлого года. В этом полугодии у нас увеличилось количество выявленных фактов получения взяток почти в два раза, – отметила Татьяна Волкова.

Из 15 уголовных дел 10 совершены сотрудниками правоохранительных органов, остальные 5 ¬– сотрудниками местного самоуправления. Все уголовное дела по факту получения взяток расследуются, по результатам 4 уголовных дела направлены в суды для рассмотрения по существу, расследование остальных продолжается.

В этом полугодии увеличилось количество преступлений о посредничестве во взяточнистве. Их выявлено 6.

Сократилось количество мелких взяток – с 18 в прошлом году до 14 в этом.

Самая большая сумма взятки, выявленной в этом году, составила 208 000 рублей, самая маленькая ¬– не превышала 1000 рублей.

Из всех уголовных дел по итогам первого полугодия в суд направлено 49 уголовных дел на рассмотрение по существу. В отношение 27 лиц вынесено 25 приговоров. Приговоры выносились в основном в отношении коммерческих организаций по факту хищения бюджетных средств.

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