В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В 2019 году ряд граждан получили право на увеличение пенсий в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии за имеющийся у них стаж работы в сельском хозяйстве. Увеличение выплат распространяется не на всех сельских тружеников: по вопросам граждан напоминаем о главных условиях такой прибавки. Об этом сообщили в ОПФР по Рязанской области.



Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 5334,19 рублей. 25% от этой суммы – 1333,5 рублей. Соответственно, это размер повышения пенсии за сельский стаж. Увеличение реализуется в беззавительном порядке с 1 января 2019 года.



Каковы его условия?



ПЕРВОЕ – статус неработающего получателя страховой пенсии.

ВТОРОЕ – не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Перечень профессий и должностей был утверждён Постановлением Правительства РФ. В Рязанской области с 1 января этого года прибавку за сельский стаж получили 11 769 человек.

Изменения в законодательстве, согласно которым у ряда граждан с «сельским» стажем выросли пенсии, направлены на поддержку пенсионеров, именно проживающих за городом, поэтому ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ – проживание на селе, а точнее – получение пенсии по месту проживания. Если случиться так, что пенсионер, имеющий в прошлом 30 лет сельского стажа, но на данный момент проживающий в городе, в дальнейшем переедет жить в деревню и переведёт получение своей пенсии по месту жительства туда, он тоже будет иметь право на увеличение пенсии, но производиться оно уже будет по заявлению: нужно будет обратиться в орган ПФР.

