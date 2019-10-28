В Рязанской области повышают качество оказания медицинской помощи пожилым людям

В Рязанской области повышается качество оказания медицинской помощи пожилым людям. Развитие системы происходит в рамках нацпроекта «Демография». О том, что происходит в регионе, рассказали на брифинге в понедельник, 28 октября, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и главный внештатный гериатр министерства регионального здравоохранения Наталья Осычная.

– Это целый комплекс мероприятий по обеспечению здоровья, качественному оказанию медицинской помощи и продлению активного долголетия пожилых людей, – сказал Владимир Хоминец.

Первый гериатрический центр появился в Рязани в августе 2017 года. В настоящее время в регионе работаю 27 гериатрических кабинетов и 50 гериатрических коек в городах и районах. В 2019 году откроются ещё 16 коек.

– Гериатрический центр выполняет организационно-методическую поддержку медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия», – рассказала Наталья Осычная, – Контролирует качество оказания медицинской помощи пожилым пациентам, проводит административные выезды в районы области и медицинские организации города.

С начала года гериатры провели свыше 6000 осмотров. В регионе работают 32 врача-гериатра и 94 профильных медсестры.