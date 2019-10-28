Юные рязанцы познакомились с «Азбукой» Толстого

В детской библиотеке №8 прошел увлекательный урок для юных рязанцев. Библиотекарь познакомил их с «Азбукой» Льва Толстого. Кроме того, ребята просмотрели клип «Биография Л. Толстого» и ответили на вопросы викторины «Верю – не верю».

Читатели разобрались, из чего состоит книга. Это – страницы, обложка, титульный лист, иллюстрации, которые помогают увидеть то, о чем написано в книге, и лучше понять содержание. Для разбора были выбраны разные издания «Азбуки» с рисунками Алексея Пахомова и Владимира Канивца. Эти российские художники-иллюстраторы создали реальные и очень привлекательные образы детей, запомнившиеся надолго и очаровавшие читателя.

Также дети поработали со словарем неиспользуемых и непонятных слов, познакомились со старинными русскими загадками и пословицами в изложении Л. Толстого, посмотрели открытки музея – усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», поделились своими впечатлениями о поездке на родину писателя.

В конце мероприятия учащиеся с интересом прослушали песню П. Коровина «Это Лев Толстой!».