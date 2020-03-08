В Рязанской области поставят памятник Ивану Мичурину

Памятник Ивану Мичурину собираются поставить в городе Новомичуринске. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Строительство памятника, а также реставрацию стелы «Защитникам Отечества» на улице Строителей одобрили в области. Теперь необходимо собрать деньги. Планируется, что 75% стоимости проектов оплатят из бюджета Рязанской области, 15% из местного бюджета. Ещё 10% должны собрать жители города. Для этого создан специальный счёт.



Стоимость установки памятника учёному – 1,9 миллиона рублей, на реставрацию стеллы потратят 1,5 миллиона рублей. Стелу не только отремонтируют, но и установят там плиты с именами горожан, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

