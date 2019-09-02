На главную Рязань Общество В Рязанской области открылась новая школа
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

В Рязанской области открылась новая школа

В понедельник, 2 сентября, свои двери для учеников распахнула новая школа в посёлке Ерахтур Шиловского района. Торжественную церемонию открытия посетили глава Шиловского района Василий Фомин и глава администрации Владимир Луканцов.

Николай Любимов отметил, что это не последняя школа, которая открывается в регионе.

– Замечательно, что День знаний мы открываем с новой школой. И это становится доброй традицией, – подчеркнул губернатор. – Это всё благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется в нашей стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Национальный проект даёт нам возможность построить новые школы там, где они необходимы.

Школа в Ерахтуре оснащена в соответствии с современными требованиями, в том числе по доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт регионального правительства. Во всех классах есть интерактивные доски, есть лингафонный кабинет, современное оборудование в кабинетах труда и домоводства.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Как рязанский следователь покорил воду, землю и воздух

Рязанские школы и детсады проверяют на готовность к учебному сезону

7 главных фото уходящей недели