В Рязанской области открылась новая школа

В понедельник, 2 сентября, свои двери для учеников распахнула новая школа в посёлке Ерахтур Шиловского района. Торжественную церемонию открытия посетили глава Шиловского района Василий Фомин и глава администрации Владимир Луканцов.

Николай Любимов отметил, что это не последняя школа, которая открывается в регионе.

– Замечательно, что День знаний мы открываем с новой школой. И это становится доброй традицией, – подчеркнул губернатор. – Это всё благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется в нашей стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Национальный проект даёт нам возможность построить новые школы там, где они необходимы.

Школа в Ерахтуре оснащена в соответствии с современными требованиями, в том числе по доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт регионального правительства. Во всех классах есть интерактивные доски, есть лингафонный кабинет, современное оборудование в кабинетах труда и домоводства.