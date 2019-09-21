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В Рязанской области объявлено снежное метеопредупреждение

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на 22 сентября. По прогнозам синоптиков,  в воскресенье регион может оказаться в зоне действия активного скандинавского циклона.

На территории Рязанской области завтра ожидается дождь, местами с мокрым снегом, ветер усилится ночью до 12-17 метров в секунду, днём до 15-20 метров в секунду. Местами порывы до 24 метров в секунду.

Будьте внимательны и осторожны.

Также сообщается, что к непогоде готовы и энергетики. В ЦФО к ликвидации последствий разгула стихии могут быть привлечены 2 906 бригад в составе  6 818 человек, 3 500 единиц автомобильной и специальной техники.

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