В Рязанской области объявлено снежное метеопредупреждение

Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение на 22 сентября. По прогнозам синоптиков, в воскресенье регион может оказаться в зоне действия активного скандинавского циклона.



На территории Рязанской области завтра ожидается дождь, местами с мокрым снегом, ветер усилится ночью до 12-17 метров в секунду, днём до 15-20 метров в секунду. Местами порывы до 24 метров в секунду.



Будьте внимательны и осторожны.



Также сообщается, что к непогоде готовы и энергетики. В ЦФО к ликвидации последствий разгула стихии могут быть привлечены 2 906 бригад в составе 6 818 человек, 3 500 единиц автомобильной и специальной техники.

